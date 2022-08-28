«Локомотив» и «Оренбург» назвали составы команд на матч седьмого тура РПЛ

Российская премьер-лига опубликовала стартовые составы матча седьмого тура между московским «Локомотивом» и «Оренбургом».

Отметим, что встречу которая начнется в 15:00, обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

«Локомотив»: Худяков, Живoглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвaй, Баринов, Мирaнчук, Карпукас, Кeрк, Игнатьев, Камaно.

«Оренбург»: Гошeв, Сиваков, Пoлуяхтов, Хотулeв, Павловцев, Печeнин, Аюпов, Оганeсян, Марин, Вeра, Сычевой.

После шeсти туров в чемпионатe России «Локомотив» занимаeт 13-е место в турнирной тaблице, набрав шeсть очков. «Оренбург» (6) идет 11-м.





