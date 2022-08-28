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Изидор не попал в заявку «Локомотива» на матч с «Оренбургом» из-за повреждения плечевого сустава

Игра между командами состоится 28 августа в 15:00 мск.
28 августа 2022 14:10
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба «Локомотива» рассказала о том, по какой причине нападающий Вильсон Изидор не попал в заявку клуба на матч седьмого тура чемпионата России с «Оренбургом».

Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 28 августа, в Москве. Начало – в 15:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Кирилл Левников.

– В ходе тренировки перед игрой с «Оренбургом» Изидор неудачно упал и получил незначительные повреждение плечевого сустава. Медицинским штабом совместно с тренерским было решено поберечь игрока в предстоящем матче, – говорится в заявлении железнодорожников.

Добавим, что в нынешнем сезоне Изидор принял участие в шести встречах «Локомотива», забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.

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