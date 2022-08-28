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Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить «Урал» в Екатеринбурге

Сине-бело-голубые забили четыре гола в ворота своего соперника.
Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить «Урал» в Екатеринбурге
28 августа 2022 14:53
автор: Владислав Корегин
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Матч седьмого тура чемпионата России между «Уралом» и «Зенитом» завершился разгромной победой петербургского клуба со счетом 4:0.

Отметим, что встреча прошла в воскресенье, 28 августа, в Екатеринбурге. Одним из главных героев игры стал нападающий гостей Малком, отличившийся дублем на 50-й и 60-й минутах. Еще по голу забили форвард Андрей Мостовой (55) и защитник Родригао (72).

Таким образом, подопечные Сергея Семака набрали 17 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Спартак». Что касается «Урала», то команда Виктора Гончаренко идет на последней, 16-й строчке (1 очко).

4 августа «Зенит» сыграет на выезде против «Спартака», а «Урал» днем ранее в гостях встретится с «Динамо».

Чемпионат России

7-й тур

«Урал» – «Зенит» – 0:4 (0:0)

Голы: Малком, 50. Мостовой, 55. Малком, 60. Родригао, 72.

«Урал»: Помазун, Герасимов (Кузьмичев, 62), Мамин, Гогличидзе (Быковский, 73), Бевеев, Эмерсон, Газинский (Сунгатулин, 73), Подберезкин, Юшин (Гаджимурадов, 57), Бикфалви (Евсеев, 73), Каштанов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев (Ерохин, 73), Мостовой (Бакаев, 64), Барриос, Вендел (Круговой, 79), Сергеев (Кассьерра, 63), Малком (Мантуан, 79).

Предупреждения: Бикфалви (2), Герасимов (19), Каштанов (23), Малком (76).

источник: «Советский спорт»
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