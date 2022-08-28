Форвард «Локомотива» Игнатьев записал на свой счет хет-трик в первом тайме матча с «Оренбургом»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев забил три гола в ворота «Оренбурга» в первом тайме матча седьмого тура чемпионата России.

Отметим, что 23-летний футболист отличился на 8-й, 12-й и 20-й минутах встречи. Эти забитые мячи стали для форварда первыми с момента своего перехода в стан железнодорожников в июле 2022 года. Оренбуржцы смогли ответить точным ударом Владимира Сычевого (13).

Напомним, ранее в своей карьере Игнатьев выступал за «Краснодар», «Рубин» и «Крылья Советов». С «Локомотивом» игрок подписал контракт до конца сезона-2022/23 с возможностью продления еще на два года.