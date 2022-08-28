Игнатьев стал первым игроком «Локомотива» с 2006 года, оформившим хет-трик в матче РПЛ

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев отличился тремя забитыми мячами в матче седьмого тура чемпионата России с «Оренбургом».

Отметим, что 23-летний футболист впервые в своей карьере оформил хет-трик. Кроме того, форвард стал первым игроком железнодорожников с 2006 года, забившим три гола в одной встрече РПЛ. Ранее три мяча за красно-зеленых забивал полузащитник Дмитрий Лоськов в игре с «Рубином» (4:4).

В данный момент в матче «Локомотив» – «Оренбург» идет первый тайм. Московский клуб обыгрывает своего соперника со счетом 3:1.