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Семак высказался по поводу разгромной победы «Зенита» над «Уралом»

Сине-бело-голубые обыграли своего соперника со счетом 4:0.
28 августа 2022 15:55
автор: Владислав Корегин

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча седьмого тура чемпионата России, в котором его клуб одержал разгромную победу над «Уралом» (4:0) в Екатеринбурге.

Отметим, что в составе петербуржцев голы забили Малком, отличившийся дублем на 50-й и 60-й минутах, Андрей Мостовой (55) и Родригао (72). Эта победа позволила сине-бело-голубым подняться на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

– Тяжелый первый тайм, немного нам не хватало качества передачи и быстроты перемещения. Во втором тайме быстрее, наверное, двигали мяч, сами двигались. После забитого мяча игра стала легче, больше открылась, мы смогли создать еще моменты, часть из которых реализовали, – цитирует Семака клубная пресс-служба петербуржцев.

Добавим, что в следующем туре «Зенит» сыграет на выезде против «Спартака». Встреча состоится 4 сентября.

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