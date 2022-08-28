Семак высказался по поводу разгромной победы «Зенита» над «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча седьмого тура чемпионата России, в котором его клуб одержал разгромную победу над «Уралом» (4:0) в Екатеринбурге.

Отметим, что в составе петербуржцев голы забили Малком, отличившийся дублем на 50-й и 60-й минутах, Андрей Мостовой (55) и Родригао (72). Эта победа позволила сине-бело-голубым подняться на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

– Тяжелый первый тайм, немного нам не хватало качества передачи и быстроты перемещения. Во втором тайме быстрее, наверное, двигали мяч, сами двигались. После забитого мяча игра стала легче, больше открылась, мы смогли создать еще моменты, часть из которых реализовали, – цитирует Семака клубная пресс-служба петербуржцев.

Добавим, что в следующем туре «Зенит» сыграет на выезде против «Спартака». Встреча состоится 4 сентября.