Роналду разочарован сокращением своей зарплаты на 25 процентов из-за невыхода «МЮ» в Лигу чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выразил свое разочарование в связи с тем, что его зарплата была сокращена на 25 процентов из-за не выхода клуба в Лигу чемпионов.

По информации британских СМИ, 37-летний футболист по-прежнему планирует покинуть стан «красных дьяволов» этим летом ради перехода в команду, участвующую в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Отмечается, что главный тренер «манкунианцев» Эрик тен Хаг готов позволить форварду уйти из клуба.

Ранее сообщалось, что Роналду дал свое согласие на переход в «Наполи».

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах, не отличившись результативными действиями.