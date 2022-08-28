«Не укладывается в голове». Уткин - о хет-трике Игнатьева

Популярный комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на хет-трик форварда московского «Локомотива» Ивана Игнатьева в ворота «Оренбурга».

«Бог мой, хет-трик Ивана Игнатьева. За двадцать минут. Ничто из происходящего в Локомотиве не укладывается в голове!», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Отметим, что 23-летний футболист впервые в своей карьере оформил хет-трик. Кроме того, форвард стал первым игроком железнодорожников с 2006 года, забившим три гола в одной встрече РПЛ. Ранее три мяча за красно-зеленых забивал полузащитник Дмитрий Лоськов в игре с «Рубином» (4:4).

В данный момент в матче «Локомотив» – «Оренбург» идет второй тайм. Московский клуб обыгрывает своего соперника со счетом 4:1.