Хет-трик Игнатьева принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом»

В седьмом туре РПЛ московский «Локомотив» на своем поле разгромил «Оренбург».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Иван Игнатьев. Еще по одному мячу записали на свой счет Гирано Керк и Антон Миранчук, реализовавший пенальти.

Гости ответили точным ударов Владимира Сычевого.

«Локомотив» набрал девять очков и в данный момент делит восьмое место с самарскими «Крыльями Советов». Уральцы с шестью очками опустились на 13-ю строчку.

В следующем туре железнодорожники 31 августа сыграют на выезде с «Пари НН». «Оренбург» в этот же день поедет в гости к грозненскому «Ахмату».

РПЛ

7-й тур

«Локомотив» (Москва) - «Оренбург» - 5:1 (3:1)

Голы: Игнатьев, 8; 11; 19; Керк, 52; Миранчук, 90 (с пенальти) - Сычевой, 13.

«Локомотив»: Худяков, Живoглядов (Марадишвили, 46), Магкеев, Тикнизян, Едвaй, Баринов, Мирaнчук, Карпукас (Раков, 75), Кeрк, Игнатьев (Раконьяц, 62), Камaно (Куликов, 75).

«Оренбург»: Гошeв, Сиваков, Пoлуяхтов (Эктов, 46), Хотулeв, Павловцев (Флорентин, 46), Печeнин, Аюпов, Оганeсян (Стаматов, 79), Марин (Гурциев, 64), Вeра, Сычевой (Акоста, 87).

Предупреждения: Баринов, 82 - Павловец, 36; Хотулев, 84; Флорентин, 90.