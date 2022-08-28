Председатель правления «Кристал Пэлас» Пэриш раскритиковал судейство в матче с «Манчестер Сити»

Председатель правления «Кристал Пэлас» Стив Пэриш выступил с критикой в адрес арбитров матча четвертого тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (2:4).

По мнению функционера, главный судья встречи Грэм Скотт ошибочно не засчитал третий гол команды в ворота «горожан» в исполнении Одсонна Эдуара. Рефери посчитал, что футболист нарушил правила на голкипере соперников Эдерсоне.

– Справедливо, что «Манчестер Сити» очень хорошо сыграл сегодня во втором тайме, и поздравляю их, но два важных решения сегодня пошли против нас – очень трудно понять, как это было отменено – мяч явно покинул руку вратаря в том направлении, в котором он этого хотел, – написал Пэриш в своих соцсетях.

Также Пэриш выразил недовольство в связи с тем, что Скотт не удалил форварда Эрлинга Холанда за удар ногой в голову Йоакима Андерсена в первом тайме. Примечательно, что во второй половине встречи норвежец оформил хет-трик.