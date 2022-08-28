«Торпедо» – «Краснодар». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Торпедо» и «Краснодара» на матч седьмого тура чемпионата России.
Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 28 августа, в Москве. Начало – в 17:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Евгений Кукуляк.
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Прошкин, Померко, Нетфуллин, Енин, Эркинов, Лебеденко, Лаптев.
«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.
Добавим, что в данный момент «Торпедо» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко. Что касается «Краснодара», то «быки» идут седьмыми (11 очков).
источник: «Советский спорт»