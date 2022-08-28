«Вест Хэм» на выезде обыграл «Астон Виллу», одержав свою первую победу в текущем сезоне АПЛ

«Вест Хэм» минимально победил «Астон Виллу» (1:0) в матче четвертого тура чемпионата Англии.

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит на 74-й минуте. Его автором стал испанский полузащитник Пабло Форнальс.

Таким образом, лондонский клуб выиграл свой первый матч в новом сезоне АПЛ. В данный момент команда Дэвида Мойеса занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав три очка. «Астон Вилла» идет 15-й (3 очка).

31 августа «Вест Хэм» сыграет дома против «Тоттенхэма», а команда из Бирмингема в тот же день в гостях встретится с «Арсеналом».

Чемпионат Англии

4-й тур

«Астон Вилла» – «Вест Хэм» – 0:1 (0:0)

Гол: Форнальс, 74.