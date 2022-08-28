Лукаку рискует пропустить матчи с «Миланом» и «Баварией» из-за мышечного повреждения

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку получил травму во время тренировки своей команды. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что 29-летний бельгиец получил растяжение мышц левого бедра. По информации источника, футболист может пропустить три ближайших матча «нерадзурри» – против «Кремонезе» (30 августа) и «Милана» (3 сентября) в рамках Серии А, а также с «Баварией» (7 сентября) в игре группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что Лукаку вернулся в «Интер» в июле этого года. В сезоне-2022/23 он отыграл за клуб три матча, забил один гол и отдал один результативный пас.