Белотти официально стал игроком «Ромы»

Пресс-служба «Ромы» сообщила о том, что к команде на правах свободного агента присоединился нападающий Андреа Белотти.

Отмечается, что римский клуб заключил с 28-летним футболистом контракт до конца сезона-2022/23 с возможностью продления еще на два года. В составе «волков» форвард будет выступать под 11-м номером.

Напомним, что Белотти покинул «Торино» по окончании прошедшего сезона. За туринцев он играл с лета 2015 года – на его счету 113 забитых мячей и 28 результативных передач в 251 матче. В составе сборной Италии нападающий провел 44 встречи (12 голов).