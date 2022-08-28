«Ростов» – ЦСКА. Комличенко и Чалов начнут предстоящую встречу с первых минут

«Ростов» и ЦСКА объявили свои стартовые составы на матч седьмого тура чемпионата России.
Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 28 августа, в Ростове-на-Дону. Начало – в 19:45 мск. Главным арбитром игры был назначен Виталий Мешков.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Чернов, Сильянов, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Мойзес, Обляков, Мухин, Гайич, Карраскаль, Медина, Чалов.
Добавим, что в данный момент армейский клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Что касается «Ростова», то подопечные Валерия Карпина располагаются на шестой строчке (12 очков).
источник: «Советский спорт»