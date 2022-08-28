«Краснодар» крупно победил «Торпедо» в выездном матче РПЛ, на счету Сперцяна – дубль

«Краснодар» на выезде одержал победу над «Торпедо» (4:1) в матче седьмого тура чемпионата России.

Отметим, что в составе «быков» дублем отличился полузащитник Эдуард Сперцян (31-я и 44-я минуты). По голу забили нападающий Джон Кордоба (54) и хавбек Ильзат Ахметов (90). Соперник смог ответить лишь одним забитым мячом – на 59-й минуте хавбек гостей Никита Кривцов записал на свой счет автогол.

Добавим, что в данный момент «Краснодар» набрал 14 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» идет на предпоследней, 15-й строчке (1 очко).

3 августа «Краснодар» сыграет дома против «Сочи», а «Торпедо» двумя днями позже на своем поле примет «Ростов».

Чемпионат России

7-й тур

«Торпедо» – «Краснодар» – 1:4 (0:2)

Голы: Кривцов, 59 (в свои ворота) – Сперцян, 31, 44. Кордоба, 54. Ахметов, 90.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Прошкин (Рязанцев, 70), Померко (Рейхман, 46), Нетфуллин, Енин, Эркинов (Турищев, 70), Лебеденко, Лаптев (Караев, 46).

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес (Литвинов, 81), Волков, Кайо, Ионов (Самко, 73), Черников, Сперцян (Баньяц, 72), Кривцов, Кордоба (Манелов, 81), Олусегун (Ахметов, 86).

Предупреждения: Померко (42), Бородин (65), Кайо (75).