«Хорошо, что встряхнулись в перерыве и вышли более агрессивными». Мостовой – о победе над «Уралом»

Фланговый полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением по поводу разгромной победы своей команды в матче седьмого тура чемпионата России с «Уралом» (4:0).

Отметим, что в прошедшей встрече футболист вышел на поле в стартовом составе и отличился забитым мячом. При этом дубль записал на свой счет Малком. Еще один гол забил Родригао.

– Первый тайм был очень-очень тяжелый – опять не смогли забить в начале матча, и потом стало тяжелее. Нужно исправить этот компонент. Хорошо, что встряхнулись в перерыве, разобрали ошибки и вышли более агрессивными. Для нас очень важно забить гол в начале игры, чтобы стало легче, – цитирует Мостового клубная пресс-служба сине-бело-голубых.

Добавим, что в данный момент подопечные Сергея Семака набрали 17 очков и вновь возглавили турнирную таблицу РПЛ, опередив «Спартак».

4 сентября петербургский клуб сыграет с красно-белыми в Москве.