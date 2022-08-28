Йозеф Циннбауэр: Игнатьев - игрок с большим потенциалом

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» в рамках седьмого тура РПЛ, а также отдельно отметил нападающего Ивана Игнатьева.

«В первую очередь, хотел бы поблагодарить всю команду и поздравить с победой. Считаю, что результат - это заслуга каждого, все приложили максимум усилий. Мы очень хорошо выглядели сегодня в атаке. Игрок дня, конечно же, Иван Игнатьев, он забил три мяча. Ваня - игрок с большим потенциалом, сегодня благодаря команде он показал всем, на что способен. Но и в целом подчеркну, что матч был хорош с точки зрения командной игры. Очень рады одержать победу, взять три очка и продолжить эту серию», - приводит слова немецкого специалиста клубная пресс-служба железнодорожников.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Иван Игнатьев. Еще по одному мячу записали на свой счет Гирано Керк и Антон Миранчук, реализовавший пенальти. Гости ответили точным ударов Владимира Сычевого.

«Локомотив» набрал девять очков и в данный момент делит восьмое место с самарскими «Крыльями Советов».

В следующем туре железнодорожники 31 августа сыграют на выезде с «Пари НН».