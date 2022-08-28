«Рубин» не смог удержать победу над «КАМАЗом» в домашнем матче Первой лиги

Футболисты «Рубина» на своем поле поделили очки с «КАМАЗом» (1:1) в матче седьмого тура Первой лиги.

Отметим, что автором гола в составе казанцев стал полузащитник Дмитрий Кабутов, отличившийся на 16-й минуте. Гости смогли сравнять счет в добавленное ко второму тайму время усилиями защитника Амира Мухаммада (90+3).

Таким образом, «КАМАЗ» остался на первом месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. Что касается «Рубина», то команда Леонида Слуцкого идет четвертой (12 очков).

В следующем туре «Рубин» сыграет дома против «Алании», а «КАМАЗ» на своем поле примет «Балтику». Обе встречи пройдут 4 сентября.

Первая лига

7-й тур

«Рубин» – «КАМАЗ» – 1:1 (1:0)

Голы: Кабутов, 16 – Мухаммад, 90+3.