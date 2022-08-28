Циннбауэр рассказал, будет ли он еще запирать «Локомотив» на базе в Баковке

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр сказал, что пока не видит смысла запирать команду на клубной базе в Баковке еще раз после второй крупной победы подряд в РПЛ. На этот раз команда Циннбауэра обыграла «Оренбург».

«По поводу Баковки - закрывать команду на базе не будем. Главное - это концентрация, которую показывают ребята во время тренировочного микроцикла. А так, когда побеждаешь, то все довольны: и игроки, и болельщики, и тренеры», - приводит слова немецкого специалиста клубная пресс-служба.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Иван Игнатьев. Еще по одному мячу записали на свой счет Гирано Керк и Антон Миранчук, реализовавший пенальти. Гости ответили точным ударов Владимира Сычевого.

«Локомотив» набрал девять очков и в данный момент делит восьмое место с самарскими «Крыльями Советов».

В следующем туре железнодорожники 31 августа сыграют на выезде с «Пари НН».