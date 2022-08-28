Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Ноттингем Форест»

В матче четвертого тура АПЛ лондонский «Тоттенхэм» на выезде обыграл «Ноттингем Форест».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «шпор», в составе которых дубль оформил Харри Кейн. Отметим, что форвард мог сделать и хет-трик, однако не смог реализовать пенальти.

«Тоттенхэм» набрал десять очков и подтянулся к лидерам АПЛ.

«Ноттингем» с четырьмя очками остался 12-м.

АПЛ

4-й тур

«Ноттингем Форест» - «Тоттенхэм» (Лондон) - 0:2 (0:1)

Голы: Кейн, 5; 81.

Не забитый пенальти: Кейн, 56.