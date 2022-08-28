Слуцкий высказался по поводу ничейного результата «Рубина» в матче с «КАМАЗом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничейный результат в матче седьмого тура Первой лиги с «КАМАЗом» (1:1).

Отметим, что казанский клуб вел в счете до 93-й минуты, однако сопернику удалось уйти от поражения в прошедшей встрече благодаря голу Амира Мухаммада.

– Отличный первый тайм. Считаю, что должны были забивать больше, чем один мяч. Гол в компенсированное время – это всегда определенный эмоциональный удар. Я думаю, что просто мы сами наверное с какой-то минуты стали больше играть на удержание, а не на то, чтобы забить второй и решить все вопросы, – цитирует Слуцкого клубная пресс-служба казанцев.

Добавим, что в данный момент «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 12 очков. В следующем туре клуб из Татарстана сыграет дома против «Алании». Встреча состоится 4 сентября.