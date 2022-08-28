Савичев о разгроме от «Краснодара»: Комментарий будет коротким

Главный тренер московского «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал результат матча седьмого тура, в котором его команда дома крупно уступила «Краснодару».

«Комментарий будет коротким: мы сегодня проиграли более классной команде. Мы готовились, но все пошло не так, как мы задумывали. У нас были отрезки, когда ребята при счете 0:2 предприняли попытку спасти игру. Забей мяч, возможно, рисунок тогда был бы другим во втором тайме. Были робкими, не хватило спортивной наглости. Забей в первом тайме - могли бы во втором спасти игру. А так, счет на табло», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба черно-белых.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу южан.

«Торпедо» с одним очком вместе с «Уралом» продолжает замыкать турнирную таблицу.