Головин был включен в стартовый состав «Монако» на гостевой матч с «ПСЖ»

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Монако» в матче четвертого тура чемпионата Франции.
Отметим, что очная встреча команда состоится в воскресенье, 28 августа, в Париже. Начало – в 21:45 мск. Главным арбитром игры был назначен Бенуа Бастьен.
Добавим, что с первых минут на поле выйдет российский хавбек «монегасков» Александр Головин.
«ПСЖ»: Доннарумма, Кимпембе, Маркиньос, Рамос, Мендеш, Верратти, Саншеш, Хакими, Неймар, Мбаппе, Месси.
«Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Марипан, Бадьяшиль, Энрике, Камара, Головин, Фофана, Фолланд, Бен-Йеддер.
В данный момент «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав девять очков. «Монако» идет 13-м (4 очка).
источник: «Советский спорт»