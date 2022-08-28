«Ростов» и ЦСКА поделили очки в матче седьмого тура чемпионата России

Матч седьмого тура чемпионата России между «Ростовом» и ЦСКА завершился вничью – 0:0.

Отметим, что встреча между командами состоялась 28 августа в Ростове-на-Дону. Команда Владимира Федотова опередила соперника по общему количеству ударов по воротам (10-8), а также ударам в створ (4-3). При этом ростовчане были лучше москвичей в таком показателе, как владение мячом (51 на 49).

Таким образом, ЦСКА набрал 14 очков и вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» идет пятым (13 очков).

В следующем туре красно-синие сыграют в гостях против «Крыльев Советов» (4 сентября), а донской клуб на выезде встретится с «Торпедо» (5 сентября).

Чемпионат России

7-й тур

«Ростов» – ЦСКА – 0:0

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Мельников, 70), Осипенко, Чернов, Сильянов, Байрамян (Прохин, 70), Уткин, Глебов, Щетинин (Миронов, 60), Полоз (Нтумба, 83), Комличенко (Голенков, 83).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Мойзес, Обляков (Зделар, 77), Мухин (Ермаков, 77), Гайич, Карраскаль (Мендес, 86), Медина, Чалов (Гайч, 86).

Предупреждения: Карраскаль (30), Комличенко (41).