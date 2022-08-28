«Манчестер Юнайтед» объявит о переходе форварда «Аякса» Антони 29 августа

Нападающий «Аякса» Антони завтра официально станет игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что сумма трансфера 22-летнего бразильца составит 100 миллионов евро. При этом игрок подпишет с командой АПЛ контракт до конца сезона-2026/27 с возможностью продления еще на один год. По информации источника, футболист прибудет в Манчестер на следующей неделе.

Напомним, что Антони выступает за «Аякс» с июля 2020 года. Всего с составе клуба он отыграл 82 матча, забил 24 гола и отдал 22 результативных передачи. Вместе с амстердамцами нападающий стал двукратным чемпионом Нидерландов.

За сборную Бразилии футболист провел девять встреч (2 гола).