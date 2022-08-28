Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Манчестер Юнайтед» объявит о переходе форварда «Аякса» Антони 29 августа

Английский клуб заплатит 100 миллионов евро за футболиста сборной Бразилии.
28 августа 2022 21:52
автор: Владислав Корегин

Нападающий «Аякса» Антони завтра официально станет игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что сумма трансфера 22-летнего бразильца составит 100 миллионов евро. При этом игрок подпишет с командой АПЛ контракт до конца сезона-2026/27 с возможностью продления еще на один год. По информации источника, футболист прибудет в Манчестер на следующей неделе.

Напомним, что Антони выступает за «Аякс» с июля 2020 года. Всего с составе клуба он отыграл 82 матча, забил 24 гола и отдал 22 результативных передачи. Вместе с амстердамцами нападающий стал двукратным чемпионом Нидерландов.

За сборную Бразилии футболист провел девять встреч (2 гола).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Манчестер Юнайтед» объявит о переходе форварда «Аякса» Антони 29 августа
Английский клуб заплатит 100 миллионов евро за футболиста сборной Бразилии.
28.08.2022 21:52
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ростов» и ЦСКА поделили очки в матче седьмого тура чемпионата России
Обе команды не смогли отличиться забитыми мячами в прошедшей встрече.
28.08.2022 21:43
Футбол
автор: Владислав Корегин
Головин был включен в стартовый состав «Монако» на гостевой матч с «ПСЖ»
Игра между командами состоится 28 августа в 21:45 мск.
28.08.2022 21:29
Футбол
автор: Владислав Корегин
Гол Купмейнерса принес «Аталанте» минимальную победу над «Вероной»
В данный момент клуб из Бергамо поднялся на третье место в таблице Серии А.
28.08.2022 21:24
Футбол
автор: Владислав Корегин
Защитник «Спартака» Кофрие не станет игроком «Маккаби» из Хайфы
Бельгийский футболист хочет продолжить свою карьеру во Франции.
28.08.2022 21:08
Футбол
автор: Владислав Корегин
Савичев о разгроме от «Краснодара»: Комментарий будет коротким
Автозаводцы потерпели очередное поражение.
28.08.2022 20:56
Футбол
автор: Александр Шульгин
Слуцкий высказался по поводу ничейного результата «Рубина» в матче с «КАМАЗом»
Казанский клуб упустил победу в добавленное ко второму тайму время.
28.08.2022 20:53
Футбол
автор: Владислав Корегин
Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Ноттингем Форест»
Форвард имел все шансы сделать хет-трик.
28.08.2022 20:30
Футбол
автор: Александр Шульгин
После первого тайма «Ростов» и ЦСКА играют вничью
Команды пока не смогли распечатать ворота друг друга.
28.08.2022 20:30
Футбол
автор: Александр Шульгин
Циннбауэр рассказал, будет ли он еще запирать «Локомотив» на базе в Баковке
Железнодорожники одержали вторую крупную победу подряд.
28.08.2022 20:09
Футбол
автор: Александр Шульгин
Кто победит Карпина? Как «Ростов» отобрал очки у ЦСКА
В заключительном матче 7-го тура РПЛ армейцы впервые в сезоне не забили, разойдясь миром с ростовчанами.
«Есть уверенность, что не вылетим в ФНЛ». Илья Геркус — о перспективах «Торпедо»
Президент «Торпедо» Илья Геркус после поражения от «Краснодара» (1:4) рассказал об усилении команды, слухах про приход Кержакова и прогрессе в игре.
Безумный Макс: с 14-го места на 1-е! Итоги Гран-при Бельгии
Четырнадцатый этап «Формулы-1» завершился феноменальной победой действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена на «Ред Булле», который в этом сезоне не знает себе равных.
«Футбольный бог наградил Ивана за старание». Тикнизян — о хет-трике Игнатьева в матче с «Оренбургом»
Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился впечатлениями от победы в 7-м туре РПЛ (5:1).
«Час икс» для Медведева, загадка Надаля и проводы Серены. Каким будет US Open-2022
29 августа в Нью-Йорке начинается последний в нынешнем году турнир «Большого шлема». Для Даниила Медведева это будет момент истины: если российский теннисист не сможет защитить титул чемпиона US Open он, видимо, потеряет и звание первой ракетки мира.
Теперь в «Урале» тонет Гончаренко. Как «Зенит» вернулся на первое место
В 7-м туре РПЛ чемпион страны крупно выиграл в Екатеринбурге (4:0) и снова возглавил таблицу чемпионата.
«Карпин проиграет в два мяча, возможно, даже всухую». Прогноз Ловчева на матч «Ростов» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ в Ростове-на-Дону (28 августа, 19:45).
Двойной удар — 2! Как Самсонова и Касаткина снова стали чемпионками в один день
Сразу два теннисных финала, состоявшихся в ночь на воскресенье, завершились победами россиянок: Дарья Касаткина первенствовала в канадском Гранби, Людмила Самсонова – в американском Кливленде. Еще интереснее, что именно они делали точно такой же золотой дубль совсем недавно, 7 августа.
Трибуны трещат по швам, в раздевалках — потоп! Пять худших футбольных стадионов Европы
«Плеймейкер» рассказывает о самых непотребных аренах Старого Света, где играют в большой футбол.
Разгром в честь ухода Федуна! Как «Спартак» одержал крупную волевую победу в Воронеже
В 7-м туре РПЛ команда Гильермо Абаскался победила в гостях «Факел» (4:1), проиграв первый тайм.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика