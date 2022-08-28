Дубль Левандовски помог «Барселоне» разгромить «Вальядолид»

В матче третьего тура испанской Ла Лиги «Барселона» дома разгромила «Вальядолид».

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу каталонцев, в составе которых свой второй дубль подряд оформил Роберт Левандовски. Еще по одному мячу на счету Педри и Серхио Роберто.

Напомним, в двух матчах польский бомбардир наколотил уже четыре гола.

«Барселона» набрала семь очков и вышла на промежуточное второе место в турнирной таблице. «Вальядолид» с одним очком остался 17-м.

Ла Лига

3-й тур

«Барселона» - «Вальядолид» - 4:0 (2:0)

Голы: Левандовски, 24; 65; Педри, 43; С. Роберто, 90.