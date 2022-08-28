Владимир Федотов – о матче с «Ростовом»: Есть небольшое разочарование

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничейный результат в гостевом матче 7-го тура российской премьер-лиги против «Ростова» (0:0).



- Есть небольшое разочарование. Не хватило заключительного выстрела, чтобы мяч пересек линию ворот. У нас были убойные позиции для открытия счета. Соперник в том силовом давлении, когда мяч попадал в нашу штрафную, тоже имел свои шансы. Стоит признать, что итог этого матча закономерен, - цитирует специалиста пресс-служба армейцев.

Добавим, что после этой игры ЦСКА набрал 14 очков и вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 13-ю очками занимает пятую строчку.



В следующем туре красно-синие сыграют в гостях против «Крыльев Советов» (4 сентября), а донской клуб на выезде встретится с «Торпедо» (5 сентября).