Валерий Карпин – об игре с ЦСКА: Сыграли «на ноль» с претендентом на чемпионство

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат в домашнем матче 7-го тура российской премьер-лиги против ЦСКА.

- Не проиграли, сыграли «на ноль» с серьезным соперником, с претендентом на чемпионство. Так что не полное удовлетворение. Могли проиграть, могли вничью сыграть в концовке. За исключением момента в концовке Гайча, больше опасных моментов не вспомню у наших ворот. А у ворот ЦСКА вспомню. Так что двоякое впечатление, - приводит слова Карпина пресс-служба ростовского клуба.

Добавим, что после этой игры ЦСКА набрал 14 очков и вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 13-ю очками занимает пятую строчку.

В следующем туре красно-синие сыграют в гостях против «Крыльев Советов» (4 сентября), а донской клуб на выезде встретится с «Торпедо» (5 сентября).