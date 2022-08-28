«Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Наполи»

В матче третьего тура итальянской Серии А «Фиорентина» дома сыграла вничью с «Наполи».

Команды так и не смогли распечатать ворота друг друга, встреча завершилась со счетом 0:0.

«Фиалки» набрали пять очков и поднялись на восьмое место в чемпионате. Неаполитанцы с семью очками вклинились в большую группу лидеров, упустив возможность в одиночку возглавить турнирную таблицу.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин снова не попал в заявку на матч.

Также напомним, что «Наполи» является одним из возможных вариантов продолжения карьеры для Криштиану Роналду.