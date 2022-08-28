Голевая передача Головина принесла «Монако» лишь ничью в матче с «ПСЖ»

В четвертом туре французской Лиги 1 «ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в Париже.

На 20-й минуте Кевин Фолланд с передачи Александра Головина вывел гостей вперед. Хозяева смогли отыграться за 20 минут до конца основного времени встречи: Неймар реализовал пенальти.

Головин вновь не доиграл матч до конца: на 63-й минуте его заменил Брель Эмболо.

«ПСЖ» допустил первую очку в чемпионате, однако с десятью очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Монако» набрал пять очков и поднялся на десятое место.