Кофрие пополнит состав «Клермона» в текущее трансферное окно

Центральный защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие продолжит свою карьеру в клубе чемпионата Франции.

По информации французских СМИ, 25-летний бельгиец станет игроком «Клермона». При этом неизвестно, о какой сделке идет речь – арендном соглашении или полноценном трансфере. Ранее сообщалось, что футболист отказался от перехода в «Маккаби» из Хайфы.

Напомним, что Кофрие перешел в «Спартака» в августе прошлого года из «Сент-Трюйдена» за 2,5 миллиона евро. Всего за красно-белых он провел 26 матчей, отдав одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.