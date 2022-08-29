Экс-защитник «Марселя» Гонсалес не подпишет контракт со «Спартаком»

«Спартаку» не смог заключить контракт с бывшим защитником «Марселя» Альваро Гонсалесом, пребывающем в статусе свободного агента с июля этого года.

Как утверждает журналист Саша Тавольери в своих соцсетях, переговоры между красно-белыми и 32-летним испанцем были прерваны по причине того, что девушка футболиста отказалась от переезда в Россию. Также отмечается, что игрок подпишет однолетнее соглашение с «Аль-Насром» с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, что Гонсалес выступал за «Марсель» с июля 2019 года. Всего за французскую команду он провел 75 матчей, забил три гола и отдал три результативных передачи.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Вильярреала», «Эспаньола», «Сарагосы» и «Расинга».