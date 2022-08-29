Бывший полузащитник «Краснодара» Жигулев продолжит свою карьеру в одном из клубов РПЛ

Экс-полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев пополнит состав одного из клубов чемпионата России. Об этом заявил сам футболист.

Отметим, что с апреля этого года 26-летний хавбек пребывает в статусе свободного агента после того, как он покинул польский «Заглембе». Ранее игрок находился на просмотре в «Спартаке», однако руководство красно-белых отказалось от подписания контракта.

– У меня уже есть новый клуб, через день-два он официально объявит. Это команда из РПЛ. Не скажу, где конкретно буду играть – через день-два будет уже понятно, – цитирует Жигулева портал «Метарейтинг».

Ранее сообщалось, что полузащитник станет игроком «Пари НН».

Напомним, Жигулев является воспитанником академии «Краснодара». Всего за «быков» он провел 23 матча, не отличившись результативными действиями. Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Урала», «Ротора», «Тосно».