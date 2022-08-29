Бензема поднялся на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Испании

Нападающий «Реала» Карим Бензема записал на свой счет два забитых мяча в матче третьего тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (3:1).

Отметим, что в данный момент 34-летний француз забил 222 гола в 417 матчах в Ла Лиге. Тем самым, игрок обошел испанца Сесара Родригеса и поднялся на седьмое место в списке лучших бомбардиров первенства. Больше всего голов в чемпионате забил бывший форвард Лионель Месси (474 мяча в 520 матчах).

Добавим, что в нынешнем сезоне Бензема принял участие в четырех встречах «Реала» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал один результативный пас.