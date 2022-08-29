Защитник «ПСЖ» близок к уходу в «Фулхэм»

Защитник «ПСЖ» Лейвин Курзава, который больше года не появлялся на поле в составе парижской команды в официальных матчах, близок к переходу в лондонский «Фулхэм».

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсетях. По словам источника, сейчас стороны обсуждают сумму выкупа.

Курзава стал игроком «ПСЖ» в 2015 году. В последний раз он выходил играть 1 августа 2021 года в Суперкубке Франции против «Лилля» (0:1). Действующий контракт рассчитан до окончания сезона-2023/24. Рыночная стоимость 29-летнего защитника оценивается в пять миллионов евро.