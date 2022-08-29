«ПСЖ» заплатит 25 миллионов евро за переход полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса

Руководство «Пари Сен-Жермен» достигло договоренности по трансферу центрального полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса этим летом.

Согласно данным французских СМИ, парижане заплатят неаполитанцам 25 миллионов евро за переход 26-летнего хавбека. При этом испанец заключит с командой пятилетний контракт.

Напомним, что Руис выступает за «Наполи» с июля 2018 года. Всего за «партенопейцев» он отыграл 166 матчей, забил 22 гола и отдал 15 результативных передач. Его контракт истекает в конце сезона-2022/23.

В составе сборной Испании полузащитник провел 15 встреч (1 гол).