Руководство «Шахтера» потребовало лишить Россию членства в ФИФА

Гендиректор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин выступил с инициативой лишить Россию членства в Международной федерации футбола (ФИФА).

Об этом информируют английские СМИ.

«Если посмотреть на Россию, там все нормально, проблем нет. Там продолжают играть в футбол, на стадионы приходит много людей. Крайне странно, что ФИФА никак не реагирует на эту ситуацию. Я не могу понять, почему Россия до сих пор является членом ФИФА», — сказал Палкин.

Ранее ФИФА и УЕФА наложили санкции на российский футбол, лишив возможности все отечественные команды и национальную сборную выступать в международных турнирах до окончания сезона-2022/23.