Балотелли хочет уйти из «Адана Демирспора», ранее клуб подписал Дзюбу

Нападающий «Адана Демирспора» Марио Балотелли рассчитывает на то, чтобы покинуть клуб в текущее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях, 32-летний футболист больше не заинтересован в дальнейших выступлениях за турецкую команду. Отмечается, что форвард хочет стать игроком одного из клубов чемпионата Италии. Также у него есть вариант с переходом в «Сьон».

Напомним, что Балотелли пополнил состав «Адана Демирспора» в июле прошлого года. С тех пор он принял участие в 35 матчах, забил 19 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Добавим, что ранее клуб подписал российского нападающего Артема Дзюбу.