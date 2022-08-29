«Дело не только в голах». Гвардиола объяснил, почему в «Манчестер Сити» любят Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем команды Эрлинге Холанде.

«Важно то, что Холанд — замечательный, приземленный парень. Мы его очень любим. Дело не только в голах, дело в том, насколько он счастлив.

Я вижу его поведение и язык его тела, и он всегда там, где нужно», — цитирует Гвардиолу английские СМИ.

Добавим, что в четырех матчах текущего сезона Холанд забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Норвежец подписал контракт с «горожанами» до 30 июня 2027 года.