Галтье сообщил, что Мбаппе - основной пенальтист в «ПСЖ», Неймар - второй

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что французский нападающий Килиан Мбаппе является основным пенальтистом в составе парижского клуба.

«Иерархия такова, что Мбаппе — номер один, если нужно пробить пенальти, а Неймар — номер два. Я видел, что Килиан с большим удовольствием пошел поздравлять Неймара. Так и должно быть. Они тоже отличные игроки, им тоже нужно чувствовать происходящее», — цитирует слова Галтье испанские СМИ.

В матче 4-го тура «ПСЖ» сыграл вничью в домашнем матче с «Монако» (1:1). Парижский клуб допустил первую очку в чемпионате, однако с десятью очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Монако» набрал пять очков и поднялся на десятое место.