«Милан» хочет арендовать полузащитника «Вольфсбурга» Вранкса до лета 2023 года с правом выкупа

Руководство «Милана» рассматривает возможность подписания центрального полузащитника «Вольфсбурга» Астера Вранкса.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, итальянский клуб намерен арендовать 19-летнего бельгийца до конца сезона-2022/23. При этом в соглашении будет прописан пункт о возможном выкупе хавбека за 11,5 миллионов евро.

Также отмечается, что в услугах футболиста также заинтересована «Аталанта».

Напомним, что Вранкс выступает за «Вольфсбург» с июля прошлого года. Всего за «волков» он отыграл 29 матчей, забив два гола. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.