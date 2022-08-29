Обамеянг подвергся вооруженному нападению в своем доме в Испании

Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг был избит и ограблен в своем доме, утверждают испанские СМИ.

По информации источника, инцидент произошел в понедельник, 29 августа. В ограблении участвовало не менее четырех человек. При этом они угрожали 33-летнему габонцу огнестрельным оружием, а затем избили его на глазах у жены. После того, как грабители скрылись с драгоценностями на автомобиле, супруга футболиста позвонила в полицию.

Напомним, что в нынешнем сезоне Обамеянг отыграл один матч за «Барселону», не отличившись результативными действиям. Ранее сообщалось, что нападающий близок к переходу в «Челси».