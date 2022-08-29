«Равные соперники, которые не хотели проигрывать». Кузнецов – о ничьей в матче «Ростов» – ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался по поводу ничейного результата армейского клуба в матче седьмого тура чемпионата России между с «Ростовом» (0:0).

Отметим, что в данный момент подопечные Владимира Федотова занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три очка.

– Каждый решает свои задачи, поэтому ЦСКА не должен был сто процентов обыгрывать ростовчан. Это были равные соперники, которые не хотели проигрывать, поэтому и сыграли в нулевую ничью. У «армейцев» есть очень качественные футболисты, которые умеют вскрывать любую оборону, даже такую, как вчера была у «Ростова», – цитирует Кузнецова портал «Метарейтинг».

Добавим, что в следующем туре РПЛ ЦСКА сыграет против «Крыльев Советов» в Самаре. Встреча состоится 4 сентября. Начало – в 15:00 мск.