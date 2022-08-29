«Ливерпуль» хочет усилить свою линию полузащиты игроком «Лейпцига» Лаймером

Центральный полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер входит в сферу интересов «Ливерпуля».

Как утверждают британские СМИ, в стане «мерсисайдцев» считают, что 25-летний австриец сможет усилить среднюю линию клуба этим летом. Отмечается, что немецкая команда готова продать своего футболиста за 30 миллионов евро.

Напомним, что Лаймер выступает за «Лейпциг» с июля 2017 года. Всего за «быков» он отыграл 164 матча, забил 11 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.