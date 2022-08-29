В «Торино» сообщили, что Миранчук восстановится от травмы в начале октября

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти обозначил приближенные сроки восстановления полузащитника клуба Алексея Миранчука после травмы.

«Миранчук проходит курс восстановления. Он будет доступен после паузы на матчи сборных», – сказал Ваньятти итальянским СМИ.

Добавим, что 2 октября «Торино» проведет матч в чемпионате Италии против «Наполи».

Напомним, в матче первого тура итальянской Серии А против «Монцы» Миранчук дебютировал за команду. Полузащитник провел на поле весь первый тайм и отметился забитым мячом.

«Торино» одержал победу со счетом 2:1.