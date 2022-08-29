Спалетти - об игре Кварацхелии против «Фиорентины: Слишком сильно передерживал мяч

Главный тренер «Наполи» Лучано Спалетти оценил игру грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в матче 3-го тура итальянской серии А против «Фиорентины» (0:0).

«Фиорентина» использует опеку, и мы не могли найти свободного игрока, проигрывая дуэли и не делая правильных передач.

Кварацхелия играл ниже своих возможностей. Он слишком сильно передерживал мяч, и у него были проблемы с отбором. Но при этом нельзя не вспомнить о шансе Лосано после подачи Хвичи, который он не должен был упустить», — сказал Спаллетти итальянским СМИ.

Команды так и не смогли распечатать ворота друг друга, встреча завершилась со счетом 0:0.

«Фиалки» набрали пять очков и поднялись на восьмое место в чемпионате. Неаполитанцы с семью очками вклинились в большую группу лидеров, упустив возможность в одиночку возглавить турнирную таблицу.