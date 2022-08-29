Бразилец Лоди официально сменил «Атлетико» на «Ноттингем Форест»

Левый защитник «Атлетико» Ренан Лоди пополнил состав «Ноттингем Форест». Об этом сообщает клубная пресс-служба «лесников».

Отмечается, что команда АПЛ арендовала 24-летнего бразильца до конца сезона-2022/23 с возможностью выкупа за 30 миллионов евро.

Напомним, что Лоди выступал за «Атлетико» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за мадридцев 118 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой футболист стал чемпионом Испании.

Добавим, что Лоди стал 19-м новичком «Ноттингем Форест» этим летом.