«Кристал Пэлас» готов предложить 32 миллиона евро за переход хавбека «Челси» Галлахера

Центральный полузащитник «Челси» Конор Галлахер может вернуться в «Кристал Пэлас».

Как сообщают британские СМИ, руководство «орлов» обратилось к «синим» по поводу трансфера 22-летнего хавбека. Отмечается, что сумма данной сделки может составить 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «аристократы» планируют сохранить футболиста в своем составе на текущий сезон.

Напомним, что Галлахер является воспитанником академии «Челси». Всего за команду он отыграл четыре матча, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

В сезоне-2021/22 полузащитник выступал за «Кристал Пэлас» на правах арендного соглашения – на его счету восемь голов и пять ассистов в 39 встречах.