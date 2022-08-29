Эрлинг Холанд: Собираюсь догнать отца по голам в АПЛ

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился впечатлениями после своего хет-трика в ворота «Кристал Пэлас» в рамках 4-го тура АПЛ (4:2).

«Мой отец, наверное, скажет, что у него больше голов в Премьер-лиге. Так что я собираюсь догнать его.

Перед игрой я особо не думаю о том, сколько голов будет забито. Я просто сосредоточен на том, чтобы показать свою лучшую игру с командой и постараться выиграть матч», — цитирует Холланда английские СМИ.

Добавим, что в четырех матчах текущего сезона Холанд забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Норвежец подписал контракт с «горожанами» до 30 июня 2027 года.